La 47enne Marilena Brudaglio, originaria di Andria, è morta in seguito ad un incidente avvenuto sulla strada statale 170 sulla Andria – Castel del Monte. La donna, podista professionista, è stata investita da un automobilista, mentre stava facendo jogging. L’automobilista, alla guida di una BMW X3, si è fermato a prestare soccorso alla 47enne ed ha atteso l’arrivo dei soccorsi. La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Bonomo” di Andria, troppo gravi le ferite riportate: è arrivata nel nosocomio con un trauma cranico, in arresto cardiaco. La strada è rimasta bloccata per consentire i rilievi. Sul luogo dell’incidente i carabinieri, che verificheranno l’esatta dinamica del sinistro.

