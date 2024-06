Barletta, corso Vittorio Emanuele chiuso: Cannito sulla nuova ordinanza

BARLETTA – A Barletta, corso Vittorio Emanuele resta chiuso anche dopo l’annullamento dell’ordinanza ad opera del TAR Puglia. Il Tribunale aveva accolto il ricorso dei commercianti, evidenziando l’assenza di comparazione e bilanciamento tra le esigenze connesse alla mobilità e gli interessi imprenditoriali degli operatori commerciali. L’amministrazione comunale ha provveduto così a diramare una nuova ordinanza di chiusura, preceduta dall’atto di indirizzo della Giunta. Nella delibera pubblicata lo scorso 7 giugno, si evincono le nuove motivazioni del settore Polizia Locale, espresse in maniera più dettagliata. Tra queste, la presenza di beni storici e architettonici come il Teatro Curci, la Basilica del Santo Sepolcro e la statua di Eraclio, la necessità di gestire il traffico in vista di manifestazioni culturali di grande interesse e la quantità di stalli a pagamento sul corso, appena 20, a fronte di circa 100 parcheggi gratuiti nelle arterie circostanti. Il sindaco Cosimo Cannito spiega la sua posizione.

Resta il braccio di ferro, con i commercianti a disposizione dell’amministrazione comunale per un dialogo su soluzioni congeniali per entrambe le parti. Corso Vittorio Emanuele, nel tratto da via Nazareth a via Consalvo da Cordova, resterà chiuso sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 23.

