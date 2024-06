Salvataggio della Guardia Costiera di Margherita di Savoia: diportista tedesco soccorso durante tempesta, si congratula il Sindaco

Un’operazione di soccorso particolarmente rischiosa e tempestiva ha avuto luogo ieri, giovedì 13 giugno, quando la Guardia Costiera di Margherita di Savoia è intervenuta per assistere una barca da diporto arenatasi nel tratto di litorale presso Foce Carmosina. L’intervento è stato richiesto da un diportista tedesco che, a causa di un’avaria al motore e delle avverse condizioni meteo con mare agitato e raffiche di vento fino a 150 chilometri orari, si trovava in grave difficoltà.

La Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Barletta ha immediatamente coordinato l’intervento, inviando sul posto una motovedetta di salvataggio, personale via terra della Guardia Costiera di Margherita di Savoia e un team medico del 118. L’imbarcazione, ormai alla mercé delle onde, era pericolosamente vicina ai pennelli di protezione della costa quando il comandante della Guardia Costiera di Margherita di Savoia, Lgt. NP Stefano Sarpi, con un’azione coraggiosa e rischiosa, è riuscito a mettere in salvo il diportista.

Nonostante il pericolo di ribaltamento del natante causato dal forte rollio, il Comandante Sarpi e i suoi uomini hanno tratto in salvo l’uomo, che è stato poi affidato alle cure del personale medico del 118. Dopo aver verificato le buone condizioni di salute del diportista, questi è stato ospitato per la notte in un bed & breakfast di Margherita di Savoia.

A causa delle condizioni meteo avverse, le operazioni di recupero e messa in sicurezza del natante sono state rinviate alla mattina di venerdì 14 giugno e sono state condotte sotto il coordinamento della Guardia Costiera.

Il sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, ha espresso personalmente le sue congratulazioni per l’esito positivo delle operazioni. “Rivolgo al Comandante della Guardia Costiera di Margherita di Savoia Stefano Sarpi e ai suoi uomini – ha spiegato il primo cittadino – le mie più vive felicitazioni per il brillante intervento che, sotto il puntuale coordinamento della Capitaneria di Porto di Barletta, ha portato al salvataggio in mare di un diportista in difficoltà. La tempestività delle operazioni di recupero ha permesso di trarre in salvo il passeggero dell’imbarcazione e scongiurato il rischio di potenziali danni alla persona e all’ambiente marino”.

Il sindaco ha inoltre colto l’occasione per rinnovare la sua stima per il prezioso operato della Guardia Costiera e di tutte le forze dell’ordine, inclusi Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Locale, lodandone l’impegno nonostante le numerose difficoltà. “Non è tollerabile che qualche sedicente moralizzatore della cosa pubblica getti discredito sull’operato delle forze dell’ordine che invece, come dimostra questo episodio, svolgono il proprio compito in maniera encomiabile garantendo la sicurezza dei cittadini per terra e per mare. È per questo che rivolgo loro il mio più sentito ringraziamento”, ha concluso Lodispoto.

