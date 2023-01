BARLETTA – Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato, sugli spalti ma anche in campo. Barletta-Cavese ha mantenuto le aspettative della vigilia: ne è venuto fuori un 1-1 che per i biancorossi sa di grande occasione persa, di sospiro di sollievo per i bluefonces. Ma tutto resta ancora apertissimo nella lotta al primo posto.

Mister Farina opta per il 4-4-2,, al posto dello squalificato Maccioni ecco Padalino. Stesso schieramento anche per gli ospiti guidati da Troise. Avvio frizzante sin dalle prime battute, chi esulta per primo è proprio il Barletta, precisamente al 10′: disimpegno sbagliato da parte di Colombo, errore del portiere che costa caro perché favorisce il pressing di Di Piazza che così riesce da pochi passi a gonfiare la rete: 1-0, esplode il Puttilli. La Cavese non demorde, anche se al 25′ i biancorossi hanno un’altra grande chance per il raddoppio: calcio d’angolo, cross da destra ed inserimenti insidioso di testa di Milella. Palla che sorvola la traversa. Al 28′ manca precisione nell’azione combinata tra Bacio Terracino e Foggia, al 41′ ancora un tentativo del numero 9 ospite. Palla che attraversa l’area di rigore.

Nella ripresa ritmi più bassi da parte del Barletta. Approccio che favorisce gli ospiti, determinati ed alla caccia del pareggio. Che arriva al 53′: corner, traversone e respinta di Piersanti, ma sul pallone arriva Cuomo che al volo si coordina benissimo e trova il pertugio giusto per affondare: 1-1, tutto da rifare. E l’agonismo in campo è tanto. Risale così in cattedra il Barletta. Al 63′ bel tiro di Russo, a lato di un nulla, all’81’ tentativo del nei entrato Ponzo, centrale. Occasione colossale al 93′: combinazione insidiosa su tiro di Lattanzio con palla che finisce in area ma che trova la deviazione di Petta fuori. Rammarico enorme, ma si riparte da un’ottima prestazione e dagli applausi dei 5mila del Puttilli.

BARLETTA-CAVESE 1-1

MARCATORI: 10’pt Di Piazza (B), 8’st Cuomo (C)

BARLETTA (4-4-2): Piersanti; Milella (12’st Lattanzio), Petta, Pollidori, Marangi; Padalino (33’st Ponzo), Vicedomini, Cafagna, Loiodice; Russo (34’st Telera), Di Piazza (41’st Scaringella). All. Farina

A disposizione: Lovecchio, Mercorella, Feola, Rastelletti, Lavopa.

CAVESE (4-4-2): Colombo; Basile, Altobello (33’st Lomasto), Magrì, Maffei; Muñoz, Aliperta, Cuomo (23’st Bezzon), Bacio Terracino; Banegas (43’st Tumminelli), Foggia (37’st Gagliardi). All. Troise.

A disposizione: Angeletti, Rossi, Palma, D’Amore, Fissore.

Arbitro: Silvestri di Roma 1

Assistenti: Russo e Bortoluccio

Note: spettatori 5mila. Recuperi: 1’pt; 6’st.

