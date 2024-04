Barletta-Casarano 0-0, le voci del dopogara

BARLETTA – Pareggio a reti bianche tra Barletta e Casarano. C’è amarezza per il risultato in casa salentina. “Ho chiesto ai ragazzi di non crearsi nessun alibi – le parole di Giuseppe Laterza – al di là delle assenze. È un punto che non accontenta nessuno. Nel secondo tempo siamo stati bravi nella fase di non possesso, ma non in quella di possesso. C’è un po’ di rammarico per il risultato. Dovevamo fare di più. Ora testa al Matera per chiudere ogni discorso in chiave playoff”.

Anche Nicola Citro non ha nascosto la delusione al termine della gara del “Puttilli”: “Siamo arrivati a Barletta con qualche problema. La squadra ha risposto dal punto di vista del sacrificio. Il Barletta ha fatto una buona partita, noi non siamo riusciti a trovare il gol. Adesso dobbiamo fare più punti possibili per chiudere la pratica playoff”.

Un punto, intanto, che non sposta gli equilibri anche in casa Barletta per la corsa playout. “Ci è mancato il colpo per far gol – le parole di Salvatore Ciullo – abbiamo difficoltà vere, ma non posso rimproverare nulla ai calciatori. Riusciamo spesso a tenere il ritmo in partita. Non riusciamo, però, a capitalizzare le occasioni e questo è un peccato. Diaz e La Monica a gara in corso? Non possono coesistere, non abbiamo il centrocampo per reggere entrambi”.

Massimiliano Dipasquale

