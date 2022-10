BARLETTA – Si riparte dopo la sconfitta contro il Martina. Il Barletta torna al lavoro sul prato del Puttilli per mettersi alle spalle la prima sconfitta casalinga in stagione. Seduta di allenamento pomeridiana per i biancorossi, che adesso dovranno mettere nel mirino la trasferta di Gravina. Massima concentrazione per la squadra di Farina, chiamata all’immediato riscatto: il tecnico casertano punta l’attenzione su una maggiore freddezza sotto porta.

Contro il Gravina saranno ancora Loiodice e Russo le armi principali in zona offensiva. L’esterno cerignolano, uscito per crampi contro il Martina, non ha riscontrato ulteriori problemi e sarà regolarmente in campo al Vicino. Farina, però, chiede maggiore attenzione dopo i dubbi arbitrali di domenica.

Partita, nel frattempo, la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Gravina-Barletta. I tifosi potranno acquistare il tagliando online sul circuito PostoRiservato al costo di 10 euro più prevendita oppure, allo stesso prezzo, nelle rivendite attivate in città e comunicate dalla dirigenza barlettana. Dopo il terzo sold-out consecutivo al Puttilli, l’obiettivo dei biancorossi è quello di esaurire anche i 560 posti disponibili nello spicchio del Vicino.