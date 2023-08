Barletta Calcio, verso Rivisondoli con il caso-Ponzo sullo sfondo

BARLETTA – Prosegue la settimana che porta al ritiro di Rivisondoli in casa Barletta. Dopo la prima fase di allenamenti in sede, con le tre amichevoli agrodolci contro Avellino, Molfetta e Corato, i biancorossi guardano alla settimana in Abruzzo per mettere ulteriore benzina nelle gambe.

La squadra di Ginestra effettuerà la nuova fase del ritiro dal 19 al 25 agosto, con un nuovo test amichevole in programma mercoledì 23 contro un avversario ancora da definire. Nel frattempo, sono giorni in cui la dirigenza farà nuove valutazioni sull’arrivo di un centravanti, la pedina che il tecnico vorrebbe per completare il reparto. Attese occasioni dalla Serie C, senza lasciare al caso eventuali esuberi di spessore tra le pari categoria.

Tra gli under, invece, tiene banco il caso di Fabricio Ponzo: il centrocampista classe 2004, fuori dai piani del Barletta, potrebbe andare alla Fidelis Andria ma il suo futuro e i termini del tesseramento restano incerti. La dirigenza biancorossa, dopo l’amichevole di domenica tra i federiciani e il Bisceglie, ha inviato una PEC alla società andriese e allo stesso Ponzo, ribadendo che il calciatore argentino è un tesserato del Barletta. Mercoledì pomeriggio in programma un confronto per sciogliere i nodi sulla questione.

Sempre mercoledì pomeriggio la presentazione di Andrea Lobosco, Luca Padovano e Amedeo Silvestri: occhi puntati proprio sul centrale difensivo ex Taranto, ultimo arrivato nella rosa biancorossa.

