Lecce: testa alla Lazio, ma Corvino ha fretta di chiudere per la punta

Lecce – I ragazzi di mister Roberto D’Aversa sono già a lavoro da ieri per preparare l’esordio di campionato di domenica sera contro la Lazio. Il tecnico giallorosso sembra non avere dubbi sulla formazione da schierare e che dovrebbe essere quella proposta tanto in Spagna contro il Cadice quanto in casa contro il Como nella sfida di Coppa Italia vinta per 1-0. L’unico cambio, al momento forzato, dovrebbe essere quello di Dorgu in funzione dell’infortunato Gallo.

A tenere banco in casa Lecce, però, è ovviamente la questione punta. E’ evidente che manchi almeno un pedina lì davanti e, anzi, con la partenza di Ceesay gli arrivi dovrebbero essere due. A quanto pare potrebbero essere queste le ore decisive per il bomber montenegrino Krstovic ma, potrebbe essere altrettanto probabile, che Corvino piazzi un doppio colpo con l’arrivo anche del 29enne Mendy dalla formazione di Serie B francese del Caen.

