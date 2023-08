Bari, tradizione positiva col Palermo. Ma l’ultima vittoria interna è del 2013

BARI – Si ricomincia, in casa e dal Palermo: ancora una volta ed esattamente come accaduto nella passata stagione: l’unica differenza è che adesso questo derby del sud sarà non solo la gara d’esordio del Bari, ma anche quella di apertura del prossimo campionato di Serie B, che come sempre sarà ricco di insidie e sorprese. Biancorossi che vogliono rifarsi dopo il ko di Coppa Italia, siciliani che partono con l’obiettivo dichiarato di vincere il campionato e per dimenticare la sfortunata sconfitta contro il Cagliari nella stessa competizione. Soltanto un anno fa erano due formazioni neopromosse dalla C.

Il ricordo della passata stagione è ancora vivo: 1-1, per i biancorossi a segno Cheddira, in una imponente cornice di pubblico di 35mila persone. La partecipazione non mancherà neppure stavolta. Più in generale, la tendenza casalinga coi rosanero rimane positiva: in 35 incroci le vittorie del Bari sono 20, i pareggi 9, le sconfitte soltanto 6. L’ultima gioia contro i rosanero è tuttavia piuttosto datata: il 24 settembre 2013 la formazione del duo Alberti-Zavettieri s’impose 2-1 contro quella allora allenata da Gattuso: decisive le reti di Sciaudone e Ceppitelli, vana la replica di Lafferty. Un Palermo che all’epoca schierava Dybala e soprattutto Daprelà, Di Gennaro e Lores Varela, ex biancorossi. Indolore invece l’ultimo ko, 0-2 il 24 aprile 2022 coi biancorossi già certi della B.

Più in generale, sempre a proposito di Serie B, l’esordio casalingo casalingo il Bari non lo fallisce dal 2016/17, occasione in cui perse contro il Cittadella. La speranza è che questa tradizione possa ancora durare.

