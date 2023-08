Bari, Edjouma è arrivato in Puglia. Più sostanza a centrocampo: la scheda

BARI – E’ arrivato all’aeroporto di Bari-Palese intorno alle 14.30, adesso è il momento di fare sul serio. Per Malcom Edjouma comincia una nuova avventura in Italia, con la maglia del Bari. Il centrocampista francese classe 1996 proviene dalla Steaua Bucarest: in stagione per lui già 7 presenze ed 1 gol tra campionato e preliminari di Conference League. Nella passata stagione, lo score era stato di 40 partite disputate ed 11 reti (in campionato 25 gettoni e 8 marcature). Stazza imponente – è alto 191 centimetri – dovrà garantire fluidità in mezzo al campo, essendo di ruolo centrale. Era una delle pedine che la formazione biancorosso inseguiva da tempo ma solo nelle ultime ore si è verificata l’attesa accelerata. Ora le visite mediche, poi si aggregherà al gruppo e firmerà il nuovo contratto che lo legherà ai biancorossi in questa stagione. Approda con la formula del prestito con opzione di riscatto.

