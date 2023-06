Barletta Calcio, scadono i contratti: le trattative principali

BARLETTA – Scadenza dei contratti nelle prossime ore e il Barletta Calcio si appresta a fare le sue valutazioni più importanti per la composizione dell’organico. Mario Dimiccoli e Luigi Pavarese attendono sabato per ufficializzare l’approdo di Ciro Ginestra sulla panchina biancorossa, per poi dare il là alle principali operazioni di mercato che sono già nel mirino dai giorni scorsi.

Le valutazioni, però, andranno fatte anche sulle possibili riconferme degli elementi che, dal primo luglio, saranno comunque liberi di accordarsi con la concorrenza. È il caso, su tutti, di Loiodice e Petta: l’esterno barese, cercato anche dal neopromosso San Marzano, incontrerà l’Altamura per ascoltare la proposta economica dei murgiani, ma il Barletta resterebbe la priorità dopo il feeling con il Puttilli che si è creato durante la scorsa stagione. Il difensore siciliano, invece, è uno dei calciatori a cui si formulerà una proposta di rinnovo più imminente, ma non è escluso un suo avvicinamento a casa sposando la causa del Trapani.

In entrata si guarda agli under: il 2005 barlettano Giuseppe Venanzio dovrebbe arrivare dal Bari dopo un anno ad Altamura, mentre sarebbe in dirittura d’arrivo anche un altro giovane dal Lecce. Dovrebbe lasciare il biancorosso, invece, Marco Cafagna. Il 2007, dopo aver esordito a Fasano nell’ultimo turno dello scorso campionato, è destinato proprio al Bari.

Tra i senior, l’attenzione delle ultime ore si è concentrata su Domenico Santoro. Il centravanti dovrebbe lasciare Brindisi e sarebbe nuovamente corsa a due tra Barletta e Altamura. I murgiani, in questo momento, avrebbero messo sul tavolo una maggiore disponibilità economica. Avvistati nella città della Disfida, intanto, i primi procuratori a colloquio con Dimiccoli e Pavarese: si tratta di Danilo De Giorgi e Dario Colapinto.

