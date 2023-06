Bari: Ritiro estivo a Roccaraso dal 14 al 28 luglio

Per il secondo anno di fila, il ritiro estivo del Bari si svolgerà a Roccaraso dal 14 al 28 luglio. Calciatori e staff tecnico si raduneranno in città il 12 e 13 luglio per le consuete visite mediche e i test atletici per poi spostarsi in Abruzzo: la prima seduta di lavoro in campo è fissata per il pomeriggio del 14. In questa fase saranno organizzate tre amichevoli con avversari ancora da definire. Saranno realizzate promozioni per il soggiorno al fine di favorire la partecipazione al ritiro dei tifosi.

