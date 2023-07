Barletta Calcio, saluta capitan Pollidori: attesa per i nuovi

BARLETTA – Massimo Pollidori non sarà un giocatore del Barletta nella stagione 23/24. Il capitano biancorosso ha salutato la piazza con un messaggio sui social, lasciando intendere il mancato accordo con la dirigenza per il prolungamento del suo contratto.

Senza l’esperto centrale difensivo, che valuta le ipotesi sulle sue nuove esperienze in campo, resta massima la concentrazione su Andrea Petta. Giuseppe Piraino, agente del difensore siciliano, è intervenuto mercoledì sera durante Speciale Calciomercato per fare il punto della situazione. Trapani che insiste, ma il Barletta potrebbe essere la priorità.

In entrata, si attende solo l’annuncio ufficiale per gli arrivi di Max Marsili e Fabrizio Bramati. I due centrocampisti andranno a comporre il parco over della mediana biancorossa, in attesa degli under. I più giovani, infatti, riguardano al momento la zona difensiva: il portiere Ruggiero Sapri, 2004 del Bari, è già stato visto a Barletta mentre trattava con il direttore tecnico Luigi Pavarese. Certa la permanenza di Spadaro, classe 2005 della juniores, mentre un altro 2004 potrebbe essere Pietro Paparella, estremo difensore dell’Agropoli ma seguito da Empoli, Cagliari e Bari. In difesa si attende la chiusura di Venanzio, 2005 sempre del Bari ma nell’ultimo anno ad Altamura.

In attacco, tutto su Burzio. La punta argentina potrebbe essere annunciata venerdì in conferenza stampa insieme ai rinnovi di Russo e Di Piazza, dando una prima struttura al pacchetto avanzato della prossima stagione.

