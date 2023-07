Cerignola, arrivano Martinelli e Bezzon ma non finisce qui

CERIGNOLA – Il Cerignola è scatenato. Le ultime 24 ore di mercato gialloblù sono state letteralmente infuocate, e non solo per le altissime temperature. Luca Martinelli è ufficialmente un nuovo difensore dell’Audace, si tratta di un acquisto di primissimo livello. Il classe ’88 giunge in riva all’Ofanto da grande protagonista della cavalcata del Catanzaro verso la Serie B. Quattro stagioni in Calabria, 132 presenze condite da 8 reti, un campionato vinto trionfalmente da capitano, amatissimo dalla piazza che ora si ritrova a dover salutare. Troppo forte il corteggiamento del Cerignola: il tutto era nato come una semplice suggestione, ma i margini si sono rivelati poi reali, due sere fa l’accordo definitivo sulla base di un biennale. Un’operazione da capogiro e che fa sognare un’intera tifoseria, aumentando l’entusiasmo nell’ambiente. Non solo Martinelli, anche Aldo Bezzon è un nuovo giocatore del Cerignola: mezzala classe 2002 con spiccate caratteristiche offensive, l’ex Cavese andrà ad arricchire il parco under a disposizione di Tisci, molto probabilmente insieme a Christian Basile, suo compagno proprio alla Cavese nella seconda parte di stagione. Le parti potrebbero definire nelle prossime ore l’operazione legata al terzino, che tornerebbe in gialloblù: con la Spal si lavora anche sulla formula, non è da escludere un arrivo a titolo definitivo. Lavoro incessante quello del direttore sportivo Di Toro, che cercherà di consegnare al tecnico una squadra già pronta per il ritiro. Il club, intanto, ha ufficializzato le prime date stagionali: raduno il 20 luglio al “Monterisi”, poi la partenza verso San Giovanni Rotondo; dal 31 luglio al 12 agosto la squadra si sposterà a Palena, ormai sede estiva rituale del sodalizio ofantino.

