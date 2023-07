Bari, Simeri alla Carrarese. Conferma per lo staff sanitario

BARI – Simone Simeri giocherà con la Carrarese nella prossima stagione. L’attaccante campano andrà a rafforzare la squadra che ha eliminato dalla semifinale playoff nella stagione 2019/2020. Dopo 102 gare e 28 reti con il Bari e 7 gol in 17 partite in cinque mesi con la maglia dell’Imolese Simeri andrà a rafforzare la formazione toscana, guidata quest’anno da Alessandro Dal Canto. Con Simeri alla Carrarese e l’arrivo di Nasti continua la rivoluzione del reparto offensivo, che ha già visto la partenza di Antenucci e Ceter e vedrà molto probabilmente la partenza di Cheddira. Se Nasti è la fisicità, Davide Diaw potrebbe rappresentare la velocità: Polito continua a dialogare con il Monza per portare a casa l’attaccante protagonista a Modena con 10 reti nel 2022/2023. Conferme, arrivano nel frattempo nello staff sanitario. Emanuele Caputo resterà il responsabile sanitario, Giovanni Ippolito l’ortopedico e Vito Ungaro il medico sociale. Gianluca Cosentino sarà il responsabile del fisioterapisti, accompagnato da Francesco Sorgente e Alessandro Schena; Francesco Loiacono l’osteopata e Pasquale Rizzi il podologo.

