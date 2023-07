Taranto: ecco il difensore Cristian Riggio

Adesso è fatta. Come anticipato dalla redazione sportiva di Antenna Sud, Cristian Riggio è un nuovo calciatore del Taranto, si attende solo l’ufficialità. Il difensore, classe 1996, nella scorsa stagione ha militato nella Viterbese, ma vanta una lunghissima carriera in Serie C tra Andria, Catanzaro (quattro stagioni) e Monopoli. Tra poco l’intervista in esclusiva su Antenna Sud.

