Bari, parla Luigi De Laurentiis. La conferenza stampa live dalle ore 15

BARI – Qui dalle ore 15 la conferenza stampa live del presidente del Bari Luigi De Laurentiis.

Saluto iniziale – “Sono felice di essere qui per una serie di ragioni. Mentre venivo in auto mi sono reso conto che questo è l’inizio del sesto anno. Questi anni sono volati. Sono felice dei primi cinque anni, siamo arrivati quasi in altissimo. Abbiamo avuto una finale playoff con numeri e immagini da Champions League. L’11 giugno è stato difficile andare a dormire. Abbiamo avuto giorni a seguire non facili e un piccolo periodo di pausa. Da qualche settimana leggo di preoccupazioni, paure e ansia. Siamo stati in silenzio ma siamo stati l’ultima squadra a finire il campionato. Non abbiamo avuto il tempo delle altre per pianificare e aggredire il mercato. La prima certezza è Ciro Polito. Il direttore si è preso una pausa di riflessione, che è stata data dalla delusione. L’altra certezza è il signor Michele Mignani. Oggi ripartiamo da una base Mignani-Polito-De Laurentiis solida, che si conosce bene, che ha gli stessi valori e le stesse ambizioni. E’ la prima certezza”.

MERCATO – “Bari agisce in maniera precisa con trattative lunghe. E’ arrivato Faggi. Abbiamo firmato tre anni con Maita e due anni con Pucino. Partiamo da una squadra con tante certezze in difesa e a centrocampo. In attacco ci saranno cambiamenti. Tra pochissimi giorni vi annunceremo due attaccanti importanti. State tranquilli che faremo il nostro meglio e costruiremo una squadra importante. In questo campionato squadre che hanno investito più del Bari sono retrocesse e squadre che hanno investito molto più de Bari non hanno visto nemmeno i playoff. Volevo rassicurare la piazza ma dovevo venire con qualche elemento”.

OBIETTIVI – “Bisogna essere molto lucidi e non scriteriati. Questa è una categoria difficile. Migliorare il terzo posto significherebbe puntare alla A. Quest’anno vorrei puntare ai playoff, tutto quello che verrà oltre sarà premiante per la piazza. Se dichiarassi il massimo sarei un venditore di fumo. E’ una categoria difficile. Delle quattro retrocesse di quest’anno tre avevano visto i playoff l’anno prima. Voglio essere cauto”.

VENDITA DEL CLUB – “Ci sono stati degli interessi. Dall’estero ci sono stati approcci. Fino a quando non ci sarà qualcosa di concreto io continuo a costruire. Le ambizioni sono importanti. Vogliamo costruire un’azienda in maniera sana. Ci faremo trovare preparati all’inizio del campionato. Al momento restiamo con piacere alla guida di questo club”.

SILENZIO – “Conosco molto bene questa città. L’azienda non può vivere di sensazioni e basarsi sugli umori della città che sono comunque importanti e rispettiamo. Dall’11 di giugno un minimo di vacanza è forzata. Concedeteci due settimane”.

CAPRILE E CHEDDIRA – “Sono due giocatori che sono diventati due star del campionato. Hanno il desiderio di giocare in una serie più importante. Io non posso bloccarli se hanno intenzione di andare altrove. Felice per la loro carriera. Ringrazio Polito per averli scovati e per averci creduto. Caprile è stata una star all’improvviso. A Bari non possiamo avere persone scontente. La loro vendita diventerà budget ulteriore per fare un mercato competitivo”.

