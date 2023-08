Barletta Calcio, bilanci e previsioni dopo Rivisondoli

BARLETTA – Sabato all’insegna del rientro in sede per il Barletta, che ha chiuso con l’allenamento di venerdì pomeriggio la seconda fase del ritiro precampionato a Rivisondoli. I biancorossi sono attesi in città per il weekend: parte da qui la preparazione al primo match ufficiale della stagione, il primo turno di Coppa Italia di Serie D contro il Bitonto.

La sfida del Puttilli è in programma domenica 3 settembre e si attende solo l’ufficialità del fischio d’inizio alle 18, dopo l’accordo tra le due società che dovrà essere ratificato dalla Lega Dilettanti. Ciro Ginestra conta di arrivarci con un attaccante in più, nonostante il botta e risposta con il direttore tecnico Luigi Pavarese che invece ha dato l’organico ormai per completo. L’allenatore attende sviluppi di mercato, augurandosi che quella del dirigente avellinese sia solo una strategia al fotofinish.

La rescissione col Brindisi di Loris Palazzo ha interessato sia biancorossi che Bitonto, con i neroverdi che sarebbero in vantaggio. La dirigenza barlettana, come già annunciato prima della chiusura del mercato da parte di Pavarese, valuta altri possibili esuberi dalla Serie C, puntando all’affare in entrata nelle battute conclusive della sessione estiva.

Resta comunque l’urgenza manifestata nettamente da Ginestra. Il Barletta ha bisogno di un attaccante e il tecnico ha dichiarato, testualmente, che si nota ad occhio nudo. La palla passa ai vertici societari, che dovranno accontentare il mister campano e dargli l’opportunità di lottare per l’obiettivo dichiarato all’inizio del nuovo percorso, ovvero quello di vincere il campionato.

