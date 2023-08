Un altro ricco weekend di calcio in diretta su Antenna Sud

Tra campionati, amichevoli e allenamenti congiunti, Antenna Sud vi offre un altro weekend ricco di calcio.

Si comincia alle 17.30 di sabato 26 agosto con la diretta dell’allenamento congiunto tra Virtus Francavilla e Team Altamura (canale 92 del DTT e in streaming su antennasud.com).

A seguire, sempre sabato 26 ma alle 19.00, dal Tursi telecronaca diretta di Gianni Sebastio dell’amichevole Martina-Taranto: in streaming su Antenna Sud Sport passando da antennasud.com. Per il link diretto clicca QUI

Nella serata di sabato 26, dalle 20.15, con Tribuna Centrale, trasmissione condotta da Claudia Carbonara, seguiremo in diretta Cremonese-Bari, valida per la 2a Giornata di Serie B (canale 14 del DTT e in streaming su antennasud.com).

Non è finita, perché domenica 27 agosto trasmetteremo in diretta l’allenamento congiunto tra Ugento e Brindisi (diretta sul canale 92 del DTT e in diretta streaming su antennasud.com). Mettetevi comodi, accendete l’aria condizionata se fa caldo, e gustatevi lo spettacolo.

