Taranto: Fiorani dell’Ascoli nel mirino di Capuano

Mercato del Taranto in fermento. Dopo le ufficialità di Panico, Kanoute e Hysaj, Eziolino Capuano ha messo nel mirino anche il centrocampista Marco Fiorani (2002) di proprietà dell’Ascoli, ma nell’ultima stagione a Messina, dove ha totalizzato 34 presenze e 1 rete. In passato, il ventenne, originario di Faenza, ha militato in C con le maglie di Ravenna e Teramo: malgrado la giovane età vanta in totale 93 presenze in terza serie.

