Barletta, caccia all’attaccante: domenica c’è il Santa Maria Cilento

BARLETTA – Ultimo giorno di mercato dilettantistico e il Barletta resta a caccia di un attaccante per implementare la rosa di Ciro Ginestra. Dirigenza biancorossa al lavoro, ma guardando anche ai prossimi giorni in cui si potrà ugualmente contrattualizzare un calciatore svincolato.

I riflettori degli ultimi giorni erano puntati tutti su Ameth Fall, ex Barletta nella Serie C 2014/2015. I risvolti tra giovedì e venerdì, però, avrebbero fatto registrare un rallentamento nei contatti tra le parti, con il patron Mario Dimiccoli e il direttore tecnico Luigi Pavarese che potrebbero anche aspettare i prossimi risultati per chiudere una trattativa in attacco, non necessariamente con Fall.

La piazza biancorossa resta in attesa degli annunci dei calciatori già aggregati in rosa: dal portiere Krajisnik ai difensori Kremenovic, Susko e Imbriola, con quest’ultimo in forse. Gonzalez, invece, resterà a Barletta in attesa di espletare le pratiche burocratiche per il trasferimento dal Sudamerica. Rimarrà in biancorosso anche Evangelista, inizialmente tra gli esuberi, ma attualmente con difficoltà a trattarlo con altri club o svincolarlo.

Nel frattempo, Ginestra si avvicina alla sfida contro il Santa Maria Cilento ed è chiamato al riscatto, insieme a tutta la squadra, dopo il ko di Pagani. Sabato mattina la rifinitura al Puttilli, poi il match di domenica alle 16 con quasi 5000 spettatori in attesa dei primi tre punti.

