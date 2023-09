Taranto: Diverse soluzioni offensive

TARANTO – Il Taranto lavora per preparare il match di Benevento del prossimo giovedì. Capuano inizierà a valutare le possibili soluzioni da adottare in terra campana: la più grande defezione riguarderà Cianci che, squalificato, non sarà arruolabile. Il tecnico potrebbe concedere una chance dal primo minuto a Samele, il cui apporto alla causa, fino a questo momento sempre a gara in corso, è stato positivo. Ma non si esclude nemmeno che possa giocare dall’inizio Fabbro oppure trovare spazio il duo di seconde punte composto da Kanoute e Bifulco. La partita del pomeriggio contro lo Statte potrebbe fornire importanti indicazioni in merito.

Intanto, si muove qualcosa sul fronte stadio. I periti del Comune potranno valutare direttamente lo stato dell’impianto, che rimane sotto sequestro, dopo l’incendio divampato in Curva Sud in occasione del derby contro il Foggia. Il pubblico ministero ha concesso l’autorizzazione: si spera che lo stesso possa tornare agibile entro il primo ottobre quando i rossoblù affronteranno il Cerignola.

