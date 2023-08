Barletta, beni culturali aperti al pubblico anche a Ferragosto

BARLETTA – Beni culturali aperti durante il giorno di Ferragosto. Non solo mare a Barletta, ma anche un’occasione per riscoprire il patrimonio artistico e storico della città. Martedì anche all’insegna della cultura per chi non sceglierà le spiagge del territorio, con un’offerta turistica che si rinnova anche nel 2023.

Riflettori puntati sui simboli del centro storico. Il Castello Svevo e il museo civico saranno aperti e regolarmente visitabili dalle 10 alle 20 del 15 agosto, con la chiusura della biglietteria presso il locale Bookshop alle 19:15. Palazzo della Marra e la Pinacoteca De Nittis seguiranno gli stessi orari, sia per quel che riguarda le visite sia per la biglietteria in loco. Qui sarà possibile visitare sia l’arte barocca della struttura, sia le opere del noto impressionista barlettano.

A chiudere il trittico dei capisaldi cittadini c’è la Cantina della Sfida, luogo in cui i protagonisti della Disfida di Barletta si accordarono per la contesa del 13 febbraio 1503. Un tour dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20 per calarsi al meglio nella rievocazione storica in programma dal 3 al 10 settembre, che vedrà anche il celebre e tradizionale certame cavalleresco in scena nel fossato del Castello. Il tutto con un antipasto culturale di Ferragosto che Barletta ripropone dopo i numeri importanti dello scorso anno.

