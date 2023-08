ASL BT, nuova sede cercasi

ANDRIA – Necessità di una nuova sede per l’ASL BT. Con una manifestazione d’interesse pubblicata sull’albo pretorio dell’ente, l’azienda sanitaria della sesta provincia pugliese ha avviato la ricerca di un nuovo immobile in cui trasferire gli uffici della Direzione Generale e del Distretto Sanitario n.2, attualmente ubicati ad Andria rispettivamente in via Fornaci e in via Carpaccio. A ciò si punta ad aggiungere anche il trasferimento di numerosi ambulatori sparsi sul territorio del comune federiciano.

L’obiettivo è quello di reperire una struttura adeguata sotto il profilo impiantistico e logistico, in modo da ridurre al minimo i disagi di dipendenti e fruitori del servizio. Priorità alla Direzione Generale e agli uffici del Distretto Sanitario n.2, con dei requisiti che l’ASL ha già reso noti nella delibera di riferimento: l’immobile dovrà essere in affitto, in una zona periferica al di fuori del centro abitato di Andria, con una superficie totale di circa 6400 metri quadri, di cui 1000 da destinare ai parcheggi e la restante parte ad uffici ed archivi. Chiesta anche la presenza di due ascensori a norma, una classe energetica pari alla “A” ed una destinazione compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti. L’ASL, inoltre, specifica la necessità di una disponibilità immediata e di buone condizioni dello stabile. È però specificato nella delibera che l’azienda sanitaria si riserva la possibilità di prendere in considerazione delle offerte con proposte di strutture non totalmente conformi ai requisiti indicati, a condizione che il proprietario si impegni a realizzare a propria cura e spese le opere di ristrutturazione. La durata della locazione dovrà prevedere almeno sei anni di contratto.

