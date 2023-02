BARLETTA – Una partita pazza, bellissima, vede trionfare il Barletta che, seppur l’inferiorità numerica, supera per 2-1 un comunque ottimo Bitonto. I biancorossi accorciano momentaneamente sulla Cavese capolista, i neroverdi si fermano dopo quattro risultati utili di fila. Il vento complica la vita ad entrambe le squadre, ed incide in maniera decisiva sulla rete che sblocca il match: al 17’ Russo crossa, un difensore neroverde rinvia male e Lattanzio non ci pensa due volte prima di realizzare il gol dell’ex. Il Bitonto risponde al 23’, Maffei entra in area e calcia, Piersanti sventa con i piedi. Sul conseguente corner però l’estremo difensore biancorosso non può nulla sul colpo di testa di Cardore, è 1-1. 27’, il vento è ancora protagonista quando la punizione di Loiodice colpisce la traversa. 36’, parapiglia in campo: Riefolo commette un brutto fallo su Di Piazza, l’esterno neroverde viene ammonito ma a seguito di una rissa vengono espulsi lo stesso Di Piazza e Figliolia, entrambe le squadre in dieci uomini. Il primo tempo termina con il bolide di Russo al 48’, altra traversa. La ripresa. Al 53’ i padroni di casa sfiorano ancora il vantaggio: Loiodice raccoglie un pallone svirgolato e conclude verso la porta, palla fuori di un soffio. 55’, altro colpo di scena al “Puttilli”: contropiede micidiale del Bitonto, Vicedomini stende Maffei che è ultimo uomo e viene espulso, Barletta in nove. Chiaradia su punizione centra in pieno la traversa, è la quarta in tutta la partita. 71’, i padroni di casa ci provano anche in inferiorità numerica, Lattanzio sfrutta un rimpallo e segna ma l’assistente ravvisa il fuorigioco dello stesso attaccante. 33’, Petrarca mette i guantoni quando Russo calcia a botta sicura. Il Barletta ritrova il vantaggio un minuto dopo: capitan Pollidori in acrobazia trafigge il portiere, esplodono i 5000 presenti. Gli uomini di Loseto tornano all’arrembaggio, ma non basta ad evitare la sconfitta. Il Barletta torna al successo ma perde Di Piazza e Vicedomini, due pedine fondamentali in vista della gara di Martina.

