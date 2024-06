Barletta, atteso lo staff tecnico: De Candia in panchina

BARLETTA – Il Barletta annuncerà mercoledì alle 11 lo staff tecnico per la stagione 24/25. La società biancorossa ha indetto una conferenza stampa per comunicare i primi tasselli in vista del nuovo campionato di Eccellenza, a meno di risvolti dalle griglie di ripescaggio.

Dopo il dietrofront su Favarin, la panchina dovrebbe essere affidata a Pasquale De Candia. L’ex tecnico di Andria e Casarano sarebbe la scelta definitiva della società, con l’accordo raggiunto tra il presidente Arturo Romano e la famiglia Dimiccoli. Attesa per i ruoli dirigenziali.

