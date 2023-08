Bari, Welfare: ‘Apertiperferie’ anche a Ferragosto

BARI – La solidarietà non va in vacanza, neanche nel lungo ponte di ferragosto. ‘Apertiperferie’, il programma comunale dell’assessorato al Welfare di Bari assicurerà anche in questi giorni i servizi in collaborazione con la rete territoriale in favore delle persone più vulnerabili, delle famiglie e dei turisti in difficolta sia attraverso i presidi delle unità mobili che il pronto intervento sociale h24. Anche gli uffici pubblici dell’Assessorato assicureranno l’apertura per tutte le giornate lavorative. Resterà disponibile il numero di emergenza del Pronto intervento sociale e in tutte le giornate sarà attivo il servizio itinerante per piazze e strade dell’Unità di strada Care for people per intercettare e aiutare le persone più vulnerabili. Inoltre in tutte le struttura di accoglienza residenziali comunali diffuse sul territorio cittadino con il coinvolgimento di circa 600 ospiti, saranno organizzate feste e pranzi di ferragosto per gli ospiti

