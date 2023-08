Lecce – Marcantonio Manni, alias Curvy Biker, dopo aver percorso Varese-Lecce in bici progetta un’altra “folle” impresa da raccontare ai nipotini. Il 39enne leccese trapiantato al Nord per lavoro, infatti, durante il primo lock-down ha partorito l’idea di raggiungere la terra natìa in bici. Una passione nata quasi per caso e che poi l’ha portato a percorrere oltre 1700 Km in bicicletta in compagnia solamente del suo fidato carrello. All’orizzonte un’altra impresa, in mezzo invece, già realizzata, il giro del Salento assieme alla rondine Aracne protagonista del romanzo salentino Il volo di Aracne.

