Bari, violenza al Romanazzi, Il prof: “Non li denuncio ma chiederò l’espulsione”

BARI – Sparare utilizzando una pistola giocattolo. Come bersaglio, un professore. L’episodio in una classe dell’istituto Romanazzi di via Ulpiani a Bari, una classe del quarto anno, per l’esattezza. Protagonista della storia un ragazzo di 17 anni. Il professore, che non è rimasto ferito, si è sentito poco bene a causa dello spavento. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, al cambio dell’ora, appena arrivato il professore, un alunno l’istituto superiore avrebbe preso la pistola, di proprietà di un altro ragazzo, per andare di corsa incontro al docente sparandogli al petto. Il professore nell’immediato avrebbe sentito una specie di bruciore, risoltosi in poco tempo, ma – probabilmente a causa dello spavento – si è poi sentito poco bene. Il docente di diritto, però, non ha intenzione di sporgete denuncia. “hanno capito il loro errore”, ha spiegato, confidando nella loro buona fede, anche se, come da regolamento, ai due verrà sicuramente comminata una punizione esemplare, come sottolinea la preside dell’ex Ragioneria, Rosangela Colucci: “Una bravata che verrà punita con provvedimenti disciplinari”. Nei prossimi giorni il consiglio di classe si riunirà per prendere provvedimenti nei confronti dello studente responsabile del gesto.

