Bari, al via il rifacimento delle basole nella città vecchia

BARI – Da Bari vecchia in tutti gli altri cinque municipi della città. Partono da qui, dalla riqualificazione delle basole di largo San Sabino, i lavori previsti nell’ambito dell’accordo quadro biennale per la riqualificazione di alcune strade del capoluogo pugliese, anche del manto stradale divelto a causa della presenza di alberi secolari su alcune strade e a veloce percorrenza di bari. Gli interventi in urgenza puntano a scongiurare pericolo per la pubblica incolumità o a prevenire episodi che possono arrecare danni a persone o a cose. Nello specifico l’azienda incaricata si occuperà dello smontaggio e del ricollocamento in quota della pavimentazione, costituita da basole in pietra, come pure della sostituzione di alcune basole che risultano ammalorate. Per questa lavorazione saranno impiegate basole aventi stessa dimensione, finitura superficiale e colorazione del tutto simile a quelle esistenti per non alterare in nessun modo lo stato dei luoghi.

