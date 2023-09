Bari, ventidue nuovi caschi per le donne in chemio

BARI – A gennaio scorso la procedura di gara varata per potenziare la dotazione dei Centri oncologici regionali. A distanza di qualche mese dallo stanziamento da 500mila euro e bandita la gara d’appalto dalla Asl Bari, ente capofila del progetto, nelle scorse ore sono stati consegnati i primi caschi refrigeranti all’Oncologia dell’Ospedale San Paolo del capoluogo pugliese, in contemporanea agli altri centri della regione. Il servizio andrà tutto beneficio delle pazienti in trattamento chemioterapico per tumore alla mammella. La nuova fornitura permetterà di raddoppiare la dotazione dei caschi refrigeranti attualmente esistenti: passeranno infatti dai 18 attuali a 40 in tutta la regione.

