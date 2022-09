BARI – Tantissimi movimenti di mercato in entrata ed in uscita per il Bari in questo ultimo giorno di mercato: in entrata ecco l’esterno Salcedo – proveniente dall’Inter in prestito con 50 presenze in Serie A tra Verona e Spezia – e la prima punta Scheidler, proveniente dal Djon, club di Ligue 2 (Serie B francese, a titolo definitivo) con cui nella passata stagione ha siglato 12 reti. Investimento importante sul classe 1998: contratto quadriennale. Resta in difesa Mazzotta, che dunque come terzino sinistro potrà far valere tutta la sua esperienza.

Salutano la Puglia, oltre a De Risio (Monopoli), anche Celiento (Cesena), Bianco (Cerignola) e Perrotta (Pro Vercelli).