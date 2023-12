Bari, tutto pronto per il ‘Villaggio della prevenzione’ Lilt

BARI – Esami di laboratorio e strumentali, visite e consulenze, tutti mirati a creare una cultura della prevenzione e dell’adozione di sani stili di vita. Tutto pronto a Bari per la tre giorni del “Villaggio della Prevenzione”, iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Bari per favorire la prevenzione oncologica. Dal 14 al 16 dicembre prossimi, piazza Libertà si trasformerà in una vera e propria clinica, dove i cittadini avranno la possibilità di sottoporsi gratuitamente a diversi tipi di test. Inoltre si terranno convegni, seminari e laboratori per i bambini e la prima edizione di Liltxmas, l’appuntamento che abbraccia diverse attività dedicate ai più piccoli, oltre al “Lilt Christmas Concert”, diretto dal Maestro Paolo Lepore, (il 15 dicembre nella Chiesa di San Ferdinando) e la cena di beneficenza “Natale con la Lilt” (il 16 dicembre nella Caserma Vitrani)

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp