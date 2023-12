Monopoli, Ais presenta la Guida ai Vini d’Italia 2024

MONOPOLI – Un prezioso riferimento nella vasta offerta vitivinicola regionale. Torna a Monopoli il consueto appuntamento del Gran Galà delle Eccellenze Vinicole Pugliesi che da anni offre al mondo dei cultori e degli amanti del vino un contributo alle eccellenze enologiche locali. La giornata organizzata dall’Associazione Italiana Sommelier di Puglia si è aperta con Il Pranzo di Gala per la presentazione delle produzioni vinicole “Eccellenze di Puglia” – Guida ai Vini d’Italia 2024 dell’Ais. L’appuntamento è stato un conviviale momento di confronto e affinamento delle migliori esperienze vitivinicole pugliesi e ha premiato le eccellenze della nostra regione alla presenza dei delegati territoriali di Ais Puglia. Successivamente spazio al grande pubblico dei wine lovers provenienti da tutta la regione per la presentazione delle produzioni vinicole di eccellenza della Guida ai Vini d’Italia 2024 in abbinamento a primi piatti, panzerotti, brace e selezione di salumi e formaggi.

