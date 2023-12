Corato, si accende il Natale con ‘La coratina in festa’

CORATO – Un fine settimana alla scoperta dei prodotti tipici che caratterizzano il nostro territorio. Un’avventura culinaria tra sapori genuini e autentici, cooking show e tante sorprese. Il Natale di Corato si apre con la seconda edizione de “La Coratina in Festa”, un appuntamento che celebra la cultura, la tradizione e il prodotto dell’eccellenza: l’olio extravergine d’oliva.

Una città che ha visto anche la presenza di tanti stand dislocati per le vie del centro storico che così si è presentato in una veste insolita, impreziosito da luci, installazioni e addobbi natalizi del cartellone di Natale d’Incanto, la serie di appuntamenti che accompagneranno la città fino al 6 gennaio e oltre. Via Duomo e via Roma si sono trasformate in una sagra a cielo aperto tra degustazioni e cooking show, tra esibizioni e incontri informativi.

