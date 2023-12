Conversano, danneggiate luminarie natalizie

CONVERSANO – “Abbiamo riscontrato danni volutamente arrecati a diverse luminarie ed alla giostra di villa Garibaldi. Agli autori di questi assurdi gesti voglio dire che noi cittadini ed istituzioni non smetteremo mai di difendere la bellezza perché per noi significa libertà. Per questo useremo tutte le nostre forze per fermarvi e per dimostrarvi che la vita è bella quando si costruisce e non quando si distrugge”. Così il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio alla notizia di alcuni danneggiamenti subiti dalle luminarie installate in città per Natale

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp