BARI – Dalle musiche della tradizione natalizia a Mozart passando per Short, Amstrong e Gershwin, Rota e Morricone. Torna anche quest’anno “Municipi Sonori di Natale. La grande festa della cultura si muove con la musica del Petruzzelli”, La rassegna, organizzata dall’ assessorato comunale alle Culture in collaborazione con la Fondazione Teatro Petruzzelli, che offrirà ai cittadini di tutti i Municipi baresi l’opportunità di partecipare a cinque concerti dedicati alle più belle melodie natalizie, fra grandi classici e nuovi arrangiamenti. Gli appuntamenti di “Municipi sonori di Natale”, tutti gratuiti e a ingresso libero, dal prossimo 15 dicembre e per due settimane, vedranno protagonista l’Orchestra di Ottoni e Percussioni del Teatro Petruzzelli diretta dal maestro Giovanni Pellegrini.