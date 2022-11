Condividi su...

BARI – Oltre 480 voli a settimana su 45 rotte verso destinazioni europee per le vacanze tra cui Berlino, Madrid e Londra da Bari e Pisa, Bruxelles e Treviso da Brindisi. Un inverno ricco di collegamenti da e per la Puglia quello presentato da Ryanair nell’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari. La compagnia irlandese ha incrementato la propria capacità invernale in Puglia di oltre il 20% rispetto al periodo pre-covid e prevede di trasportare quasi 5,5 milioni di passeggeri da e per la regione nel 2023. Una crescita che supporta oltre 4000 posti di lavoro in totale, inclusi 90 posti di lavoro diretti che hanno fatto in modo che la nostra regione diventi la quarta per crescita tra estate 2019 ed estate 2022.