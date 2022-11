Condividi su...

Linkedin email

PALO DEL COLLE – Un centinaio di donne per ribadire ancora una volta il No alla violenza. Una processione silenziosa carica di significati simbolici è andata in scena a Palo del Colle, nel Barese, in un slow mob che ha coinvolto l’intera cittadinanza. A mettere in scena “Una ogni tre”, il Centro antiviolenza comunale, gestito dall’associazione di promozione sociale “Io sono Mia”. Una performance teatrale di gruppo di grande impatto emotivo, una sorta di commemorazione attiva delle vittime di femminicidio, che vuole mostrare quanto sia assurdo quello che accade ogni anno in Italia. Una processione silenziosa, un corteo di un centinaio di donne che si è districato tra le strade del centro storico e del centro cittadino di Palo, sino a giungere alla periferia.