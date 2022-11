Condividi su...

BARI – Una scuola superiore di periferia. Gabriele, un giovane professore appena trasferito, è chiamato a tenere un corso di recupero per sei studenti “difficili”, sospesi per motivi disciplinari – quasi tutti italiani di seconda generazione. Il Preside è subito chiaro: far recuperare ai ragazzi alcune ore di lezione per l’ammissione agli esami di diploma. Il primo impatto con gli studenti, però, è violentissimo. Nicolas, il più difficile, con pregiudizi profondamente radicati, lo minaccia con un coltello e gli spiega quali sono le “regole” da seguire in quella classe. La tensione esplode rapidamente, e vengono fuori tutte le contraddizioni di una società abbandonata. Dopo la presentazione al Festival Europeo del Cinema di Lecce, ”La prima regola’ di Massimiliano D’Epiro esce nelle sale cinematografiche questo fine settimana distribuito da Notorious Pictures. Il film è una produzione Dinamo Film, con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione puglia. Girato a Bari e Altamura tra novembre e dicembre 2021, per la realizzazione del film sono stati impiegati 84 unità lavorative pugliesi. Tratto dalla pièce teatrale La classe di Vincenzo Manna, La prima regola è ambientato quasi interamente tra le mura di un istituto di scuola superiore. Un dramma a sfondo sociale che riflette sul ruolo dei ragazzi, sull’importanza dell’integrazione e dell’educazione oggi. Tra i suoi protagonisti Marius Bizau, Andrea Fuorto, Ileana D’Ambra, Luca Chikovani, Cecilia Montaruli, e con Antonia Fotaras, Fabrizio Ferracane e con la partecipazione di Darko Peric, l’Helsinki de La Casa di Carta