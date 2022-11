Condividi su...

BARI – Dopo il centro di Bari domani, adesso anche il quartiere il quartiere Libertà si dota del suo primo emporio sociale. È stata inaugurata la nuova Casa delle bambine e dei bambini finanziata dall’Assessorato al Welfare che si occuperà di attività a sostegno e supporto delle famiglie più vulnerabili e in situazione di disagio socio economico prevedendo tra le attività l’accompagnamento da parte di nutrizionisti e pediatri alla spesa dei prodotti alimentari e igienico sanitari nell’ambito dell’emporio sociale allestivo. In un locale da 80 metri quadri, il nuovo emporio sarà aperto alle prime 70 famiglie su 189 ammesse in graduatoria.