Bari, topi d’appartamento e di negozi finiscono in manette

BARI – Nella mattinata odierna, a Bari, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, in esecuzione di un Provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica della Corte di Appello di Bari, due pregiudicati baresi 54enni, ritenuti componenti di una banda di ladri di appartamento.

I due arrestati, nello specifico, devono scontare pene definitive, rispettivamente di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed anni 7 e mesi 8 di reclusione, in quanto condannati per aver posto in essere attività predatoria, in appartamenti ed attività commerciali del capoluogo, nel periodo compreso tra settembre 2020 e febbraio 2021.

Tra i reati di cui sono chiamati a rispondere, si segnala un furto in abitazione, commesso nel mese di febbraio 2021, in danno di un facoltoso cittadino residente nel quartiere Poggiofranco di Bari. In quell’occasione, grazie all’attività di contrasto messa in atto dalla sezione “Falchi” della Squadra Mobile, i due condannati, insieme ad un terzo soggetto giudicato separatamente, furono tratti in arresto in flagranza di reato e la merce trafugata, oltre alla somma contante di circa 4.000 euro, venne recuperata dai poliziotti intervenuti e restituita al legittimo proprietario.

La banda, inoltre, nel settembre del 2020, si era resa responsabile di un ingente furto di vini pregiati, per un valore complessivo di oltre 200.000 euro, consumato in danno della nota enoteca “Vinarius”, sita nel quartiere San Paolo. Anche per quest’altro episodio, gli investigatori della Polizia di Stato erano riusciti a ricostruire un solido quadro indiziario a carico degli indagati, consentendo alla Procura della Repubblica di Bari di richiedere ed ottenere la misura cautelare degli arresti domiciliari a loro carico.

Ulteriori, successive indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari, hanno permesso di attribuire loro altri furti in appartamenti e locali commerciali, per questo i due arrestati, sono stati ritenuti appartenenti ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti.

