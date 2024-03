Bari-Ternana, daspo per tre ultrà baresi

Il Questore di Bari ha emesso il daspo (divieto di accedere a manifestazioni sportive) nei confronti di tre sostenitori biancorossi che, dal settore della “Curva Nord”, in occasione della partita Bari-Ternana, giocata il 13 gennaio allo stadio San Nicola, avrebbero lanciato petardi creando pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il primo, recidivo, non potrà partecipare a manifestazioni sportive per un periodo della durata di 5 anni, per gli altri due il provvedimento ha la durata di 2 anni.

Il provvedimento è stato notificato dopo l’individuazione dei responsabili, identificati a seguito dell’attività svolta da personale della Digos e della Polizia Scientifica.

