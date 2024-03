Matera, obiettivo playoff: Panarelli perde Russo, ma trova i gol di Prado

(Di Robero Chito) La classifica resta corta. Nonostante il pareggio contro la Gelbison che ha nuovamente fatto scivolare i biancoazzurri fuori dalla zona play off, i giochi sono sempre più aperti. La squadra di Panarelli, al momento, si trova al sesto posto a quota 42 punti, a due lunghezze dalla coppia formata da Nardò e Casarano.

Sono addirittura quattro le lunghezze dalla seconda piazza. Dunque, tutto è ancora aperto. La corsa play off è una vera e propria bagarre alla quale il Matera vuole partecipare. L’obiettivo passerà dalle prossime partite. A cominciare dalla sfida di domenica contro il Manfredonia. Nell’occasione, il tecnico Panarelli dovrà fare a meno dello squalificato Russo. Il 10 biancoazzurro, che nelle ultime settimane aveva ritrovato ritmo e giocate della scorsa stagione, non potrà essere del match.

Tornerà, invece, il difensore Sepe che proprio contro la Gelbison ha scontato il turno di squalifica. Difficile anche il recupero dell’attaccante Mokulu. Da valutare, le condizioni di Ferrara che ha dato forfait nel pre-partita di domenica. In ogni caso, un galvanizzato Prado è pronto a scendere in campo. E chissà se l’attaccante brasiliano non possa essere la forza in più per questa decisiva corsa play off dei biancoazzurri.

