Bari, il sindaco firma nuova ordinanza per l’Umbertino

BARI – Gli alimenti e le bevande da asporto non potranno essere venduti o consumati per strada da mezzanotte alle sette del mattino. Quanto ai dehors o tavoli esterni, dovranno fermarsi alle due di notte, a patto che i locali si impegnino a garantire la tranquillità anche attraverso l’assunzione di personale specializzato. Sono alcune delle misure contenute nella nuova ordinanza contro la movida selvaggia firmata dal sindaco di Bari, Vito Leccese, per mantenere l’ordine nel quartiere Umbertino. Il provvedimento entra in vigore alla mezzanotte e un minuto di oggi e sarà valido fino al 15 gennaio 2025. La norma impone di tenere porte e finestre dei locali chiusi a partire da mezzanotte. C’è poi una clausola particolare per i cosiddetti truck-food, che potranno lavorare da mezzogiorno a mezzanotte. La nuova ordinanza contiene alcune deroghe in vista delle festività natalizie, per questo non sarà applicata il 24 e 25 dicembre, e nella notte fra il 31 dicembre e il primo gennaio 2025. Per chi non rispetta le regole sono previste multe da due a 12mila euro, oltre alla possibile sospensione dell’attività fino a venti giorni. Alla terza contestazione scatta la revoca dell’autorizzazione. “Gli effetti della prima ordinanza hanno determinato una notevole riduzione dell’inquinamento acustico e restituito una percezione di maggiore sicurezza – commenta Leccese -. Tuttavia sono consapevole che giovani ed esercenti pubblici hanno giudicato penalizzante l’introduzione di regole di buon senso”. Per questo dopo un “dialogo sereno e proficuo tra residenti e commercianti”, il sindaco ha deciso di “estendere gli effetti dell’ordinanza per altri 40 giorni, introducendo alcune importanti novità finalizzate a tutelare i diritti dei residenti e degli stessi commercianti”. L’obiettivo, conclude, non è “avversare ma solo responsabilizzare per il bene dell’intera comunità”

