Bari, emergenza freddo: al via piano operativo del Comune

Ha preso ufficialmente il via il piano coordinato e promosso dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari in collaborazione con la rete cittadina dei servizi sociali, finalizzato al contrasto delle solitudini e alla tutela di anziani e persone vulnerabili. Questo piano operativo, aggiuntivo rispetto all’offerta ordinaria di servizi sociali e socio-sanitari, si propone di sostenere chi vive situazioni di estrema fragilità e isolamento sociale.

Interventi e obiettivi principali

L’assessora al Welfare, Elisabetta Vaccarella, sottolinea come la rete dei servizi comunali sia organizzata per rispondere alle necessità di accoglienza, ascolto e sostegno anche nei periodi più critici, garantendo continuità di supporto. La rete cittadina assiste ogni anno circa 860 persone, offrendo accoglienza, servizi di supporto psicologico, unità di strada e interventi sociali 24 ore su 24. Inoltre, sono previsti kit per l’emergenza freddo e la distribuzione di pasti durante le festività.

Novità per il 2024/25

Tra le principali innovazioni del piano per il periodo invernale:

Oltre 600 posti disponibili in strutture di accoglienza residenziale e condomini sociali per anziani, disabili e donne vulnerabili, con la possibilità di attivare ulteriori posti in caso di emergenza meteo.

Distribuzione di kit emergenza freddo a chi vive in strada.

Vaccini solidali dedicati alle persone segnalate.

Potenziamento delle Unà socio-sanitarie per la presa in carico di persone senza dimora con patologie psichiatriche e dipendenze.

Servizi integrati con le farmacie per offrire supporto agli anziani e caregiver.

Ampliamento degli empori sociali** e della distribuzione di farmaci di base.

Programmi specifici per anziani

Tra i progetti di maggiore rilevanza spiccano:

SerenitAnziani: uno sportello psicologico per over 65 e un servizio di sorveglianza attiva per monitorare quotidianamente gli anziani fragili.

Progetto SCIAM!: un polo socio-sanitario dedicato all’invecchiamento attivo, con consulenze, screening e laboratori per il benessere.

Programma SAVES: un sistema di affido per anziani e adulti con disabilità, mirato a combattere la solitudine.

Supporto sociale e accoglienza

Il piano prevede inoltre un incremento significativo dei posti disponibili in case di comunità e condomini sociali, con l’obiettivo di offrire soluzioni abitative adeguate e favorire l’autonomia degli utenti. Strutture come “Casa Capitaneo” e il centro polifunzionale “Area 51” garantiranno pasti caldi, servizi di igiene personale e supporto socio-sanitario.

Coinvolgimento della comunità

In collaborazione con associazioni locali e volontari, saranno organizzati eventi sociali come pranzi e cene natalizie, tombolate e distribuzione di doni utili per favorire momenti di condivisione. La rete cittadina mira inoltre a coinvolgere famiglie nell’accoglienza di persone sole, promuovendo solidarietà e relazioni autentiche.

Un piano per tutti

Attivo fino al 1° marzo, il Piano Welfare 2024/25 rappresenta un importante strumento per rafforzare la coesione sociale e sostenere le fasce più vulnerabili della città, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire servizi e interventi strutturati e inclusivi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author