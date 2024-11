Bari, sei pareggi di fila come nel 2007/08 e 1979/80: record eguagliato

Sei pareggi consecutivi per il Bari 2024/25: nell’ordine Cosenza, Cremonese, Catanzaro, Spezia, Carrarese e Reggiana. La conseguenza è una classifica che si muove piano, ma in Serie B (ed in senso assoluto nella storia del club) per i biancorossi non è la prima volta che questo avviene. Ci sono infatti altri due precedenti: il più recente è del 2007/08, quando la formazione allora guidata da Materazzi impattò al cospetto di Cesena, Messina, Triestina, Brescia, Spezia e Bologna. La prima volta in assoluto è invece nel 1979/80: i biancorossi si divisero la posta contro Pisa, Vicenza, Palermo, Sampdoria, Atalanta e Ternana. Inutile dire che questi due campionati non consentirono ai pugliesi di andare oltre la salvezza, in un caso qualche patema d’animo di troppo e nell’altro, con l’avvento di Antonio Conte nel girone di ritorno, si centrò il traguardo con maggiore tranquillità.

Spesso però la pareggite è stata di casa negli ultimi anni: cinque pareggi di fila si verificarono ad esempio nel 2002/03 e nel 2005/06, cosi come nel 1998/99, anche se in Serie A ed al cospetto di squadre di ben altra caratura come Parma, Milan, Roma, Fiorentina e Salernitana.

In caso di pareggio anche nel prossimo turno contro la Salernitana, il Bari centrerebbe addirittura il settimo segno ‘X’ consecutivo. E costituirebbe un fatto unico e senza precedenti in quasi 117 anni di storia.

