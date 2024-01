Bari, scambio di documenti in corso con il Genoa: Puscas in arrivo

Il Bari e George Puscas ora sono davvero vicinissimi. Scambio di documenti in corso con il Genoa, che dal proprio canto ha individuato in uno tra Niang e Pellegri il sostituto ideale all’attaccante classe ’96. Il centravanti romeno è atteso a Bari nei prossimi giorni (potrebbe arrivare in città già mercoledì). È dunque tutto pronto per la seconda esperienza biancorossa di George Puscas.

