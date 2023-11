Bari: sabato 2 dicembre la festa del basket pugliese

Si terrà a Bari sabato 2 dicembre, alle 9,30, presso The Nicolaus Hotel, la Festa del basket pugliese, a cura del comitato regionale Fip. Sarà presente il presidente Fip Giovanni Petrucci.

Ritorna il consueto evento annuale di Fip Puglia dedicato alle eccellenze regionali, su tutte le squadre vincitrici dei campionati senior della stagione 22-23 ma non solo. Ci saranno riconoscimenti per tanti giovani tesserati, per il valore dimostrato in campo ma anche per l’impegno profuso fuori.

«La Festa del Basket – spiega il presidente regionale Francesco Damiani – omaggerà come ogni anno le squadre che hanno ottenuto la promozione in un campionato senior, a suggello del percorso compiuto nella passata stagione. Ma accanto a queste premiazioni doveroseabbiamo pensato ai tanti giovani di Puglia che onorano la pallacanestro ad ogni livello. Alla brindisina Francesca Baldassarre, che tanto bene ha fatto in nazionale under 16, ma anche ai tesserati che si sono distinti in ambito scolastico, abbinando la passione per il basket al profitto nel proprio percorso formativo. Ci è sembrato opportuno offrire anche a loro la vetrina di questa manifestazione che non mancherà ovviamente di festeggiare chi ha fatto bene sul campo, dalle squadre salite di categoria agli arbitri promossi nelle serie superiori».

Spazio dunque alle squadre che si sono aggiudicate i campionati di C Gold, D, Promozione, Prima Divisione, C e Coppa Puglia femminile e agli arbitri pugliesi saliti di categoria. E poi largo ai giovanissimi. L’appuntamento di sabato prossimo sarà l’occasione di festeggiare il bronzo all’Europeo U16 dell’azzurrina Francesca Baldassarre, quindicenne cresciuta con Volorosa Brindisi ed ora in forza a Cestistica Spezzina. Grande novità di questa edizione i riconoscimenti per atleti, arbitri ed ufficiali di campo meritevoli per i rispettivi risultati scolastici. Prevista anche una targa d’onore per lo storico dirigente brindisino Carlo Guadalupi.

Nel programma della Festa del basket pugliese anche la cerimonia del premio “Gemma Conti” ad una promettente under 17 di Puglia, che sarà assegnato alla sanseverese Emanuela Trozzola, atleta di Magnolia Campobasso. Un’iniziativa istituita dal tecnico Tonio Amatulli nel ricordo della giocatrice di Cras Taranto e Bari prematuramente scomparsa nel 2004.

