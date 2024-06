Bari, Romito: ‘Leccese scelto da un terzo della popolazione’

“Auguri a Vito Leccese, nuovo sindaco di Bari in continuità con la precedente amministrazione. Però, la politica dovrà porsi qualche interrogativo perché a scegliere il nuovo sindaco è stato poco più di un terzo della popolazione. Vuol dire che la gran parte di Bari non si è appassionata alla campagna elettorale e a queste amministrative: credo che la politica debba proprio ripartire da qui”. Lo ha detto Fabio Romito. candidato sindaco del Centrodestra, dando per acquisita la vittoria di Vito Leccese, candidato del centrosinistra.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author